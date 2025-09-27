Esodo dei tifosi, in 1.500 al Manuzzi

Il settore ospiti del Manuzzi si prepara a tingersi di rosanero. Saranno circa 1.500 i tifosi del Palermo in partenza per Cesena, pronti a trasformare la trasferta romagnola in un appuntamento di massa. Non sarà da meno la risposta del pubblico di casa.

Tra abbonamenti e biglietti staccati, si attende una presenza complessiva di circa 12.500 spettatori, un dato che avvicina il record di affluenza della scorsa stagione. La partita, del resto, mette di fronte due squadre che condividono il primato in classifica e che hanno dimostrato fin qui solidità e continuità.

I gruppi organizzati protesteranno stando in silenzio per le restrizioni per i tifosi rosanero. Intanto, prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per la sfida di martedì con il Venezia: sono quasi settemila i tagliandi piazzati, 23.254 i sicuri presenti allo stadio.