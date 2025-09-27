Cesena e tradizione, doppia sfida per il Palermo

Ci sono partite che valgono un po’ di più, per mille motivi. Ecco, quella con il Cesena appartiene a questa categoria, perché per il Palermo arriva dopo la prima sconfitta stagionale in Coppa Italia contro l’Udinese, perché di fronte ci sarà una squadra che ha iniziato il campionato esattamente come i rosanero e perché il tecnico degli avversari (Mignani) è un ex che vuole dimostrare ancora una volta che il Palermo s’è sbagliato a liberarsi velocemente di lui.

C’è tutto questo nella sfida di oggi pomeriggio al Manuzzi, uno stadio che in passato è stato poco amico del Palermo. In Serie B solo una vittoria 45 anni fa, a cui se ne aggiungono altre due, una in Coppa Italia e una in Serie A. Numeri che fanno venire i brividi, ma che questo Palermo può iniziare a sovvertire. La partita non è semplice, il Cesena è in fiducia proprio per l’ottimo avvio di campionato, ma il Palermo di questo inizio stagione fa ben sperare. Vero che i rosanero hanno perso a Udinese, ma è innegabile che in Friuli abbiano giocato una partita di livello, mettendo in difficoltà una squadra di categoria superiore che non ha fatto un larghissimo turn over come il Palermo.