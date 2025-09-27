Bunker rosanero, il Cesena si scatena nei secondi tempi

Una squadra che segna un po’ di più e un’altra che prende decisamente meno gol. Esame importante per il Palermo che a Cesena dovrà vedersela contro un undici che ha gli stessi punti e che ha dimostrato di saper trovare la via del gol anche con un certo cinismo. Sono otto i gol messi a segno dai romagnoli in queste prime quattro partite di campionato, non serve la calcolatrice per fare la media. A saltare all’occhio è soprattutto la distribuzione delle reti: due sono arrivate nel primo tempo, ben sei nella ripresa e tre di queste negli ultimi quindici minuti. Segno che con il Cesena non ci si può distrarre mai.

Di contro c’è un Palermo che ha segnato due gol in meno (sei centri, due nel primo tempo e 4 nella ripresa) ma che soprattutto ha subito soltanto un gol in quattro partite (Tavsan con deviazione decisiva di Bani nella partita dell’esordio con la Reggiana). E questo significa che Joronen da quando è arrivato è ancora imbattuto.