Al Manuzzi è dura, in B solo un successo

Brutta partita, almeno così dice la tradizione. Il Cesena è rimasto imbattuto in 25 delle 32 gare giocate contro il Palermo in Serie B (11 vittorie, 14 pareggi , 7 sconfitte) e tra le squadre presenti nel torneo solo contro Bari (34) e Modena (29) ha collezionato più match senza sconfitte. Ma c’è di più. Sempre in B, il Palermo ha violato solo una volta il campo del Cesena nelle 16 volte in cui ci ha giocato a fronte di 10 vittorie dei romagnoli e cinque pareggi.

Numeri che fanno tremare, ma che si spera possono essere già migliorati questo pomeriggio. L’unica vittoria del Palermo a Cesena, in Serie B, risale alla stagione 1979/80 quando i rosanero s’imposero 2-0 con i gol di Bergossi e Magherini. Prima e dopo, nessuna festa. Il match inaugurale fra i cadetti nel campionato 1970/71 con i padroni di casa vincenti con il risultato di 1-0 (Enzo). Pareggio nella stagione successiva (1-1 con gol di Canzi e Ferrrari). La sfida in B tornò nel 77/78: 2-0 per il Cesena con doppietta di Petrini. L’anno dopo ai romagnoli bastò il gol di Zandoli. Dopo l’unica vittoria del Palermo, quattro ko di fila: 3-0 (Roccotelli e due volte Bordin) nell’80/81, 2-1 (Buriani, Montesano, Cuttone) nell’83/82, 1-0 (Gibellini) nell’85/86 e 2-1 (Lunerti, Lerda, Nitti) nel 91/92. Nel 1993/94 la serie negativa fu interrotta da un pari (1-1, autogol di De Sensi, Battaglia), quindi altre due vittorie del Cesena nel 94/95 (1-0, Piangerelli) e nel 95/06 (Hubner). Poi tre pari di fila nel 96/97 (1-1, Assennato, Hubner), nel 2013/14 (0-0) e nel 2017/18 (1-1, Trajkovski, Jallow). L’anno scorso nuovo vittoria del Cesena: 2-1 con gol di Calò, Pierozzi e Saric e rigore sbagliato da Pohjanpalo.