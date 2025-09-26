Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Palermo, Inzaghi: «A Cesena faremo un'altra grande partita»

Palermo, Inzaghi: «A Cesena faremo un'altra grande partita»

I rosa reduci da due vittorie consecutive in campionato sfidano i romagnoli al Dino Manuzzi senza Filippo Ranocchia

di

BOLZANO, ITALY - SEPTEMBER 14: Filippo Inzaghi, Manager of Palermo FC issues instructions during the Serie B match between Sudtirol and Palermo at Stadio Druso on September 14, 2025 in Bolzano, Italy. (Photo by Tullio Puglia/Getty Images)

«Giocheremo su un campo complicato, ma siamo consci delle nostre forze. Vedere il Cesena primo in classifica non mi sorprende, Michele Mignani è uno dei migliori allenatori della serie B». Lo ha detto l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, alla vigilia della trasferta a Cesena, valida per la quinta giornata del campionato di serie B in programma alle 15 allo stadio Dino Manuzzi.

«Arriviamo da due vittorie consecutive e vogliamo dare continuità ai nostri risultati - ha aggiunto -. Mi fido molto dei miei calciatori e sono convinto che faranno un’altra grande gara». Domani a Cesena tra i rosanero non ci sarà il centrocampista Filippo Ranocchia, infortunatosi durante la partita di martedì scorso in Coppa Italia a Udine: «Spero di recuperarlo il prima possibile, ma abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza», ha concluso Filippo Inzaghi.

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province