Palermo, Inzaghi: «A Cesena faremo un'altra grande partita»

«Giocheremo su un campo complicato, ma siamo consci delle nostre forze. Vedere il Cesena primo in classifica non mi sorprende, Michele Mignani è uno dei migliori allenatori della serie B». Lo ha detto l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, alla vigilia della trasferta a Cesena, valida per la quinta giornata del campionato di serie B in programma alle 15 allo stadio Dino Manuzzi.

«Arriviamo da due vittorie consecutive e vogliamo dare continuità ai nostri risultati - ha aggiunto -. Mi fido molto dei miei calciatori e sono convinto che faranno un’altra grande gara». Domani a Cesena tra i rosanero non ci sarà il centrocampista Filippo Ranocchia, infortunatosi durante la partita di martedì scorso in Coppa Italia a Udine: «Spero di recuperarlo il prima possibile, ma abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza», ha concluso Filippo Inzaghi.