Udinese-Palermo, ecco le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie il turn over

Manca poco al calcio d'inizio del match di Coppa Italia che vede il Palermo scendere in campo in trasferta contro l'Udinese, e mister Inzaghi ha diramato la formazione che affronterà i friulani nella partita ad eliminazione diretta del Bluenergy Stadium.
Le formazioni ufficiali
UDINESE: 90 Sava, 8 Karlstrom (C), 10 Zaniolo, 11 Kamara, 16 Palma, 18 Buksa, 24 Piotrowski, 27 Kabasele, 28 Solet, 38 Miller, 59 Zanoli. A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 9 Davis, 13 Bertola, 14 Atta, 19 Ehizibue, 29 Camara, 31 Kristensen, 32 Ekkelenkamp, 33 Zemura, 77 Rui Modesto. Allenatore: Runjaić.
PALERMO: 66 Joronen, 6 Gomes (C), 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 15 Nicolosi, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni.
