Le probabili formazioni di Udinese-Palermo, Inzaghi vara il turnover

Il Palermo che affronta oggi l'Udinese in Coppa Italia (Stadio Blue Energy Stadium, ore 18:30, diretta tv su Italia 1) presenterà diverse novità di formazione rispetto all'ultima sfida di campionato col Bari. In difesa tornerà dal primo minuto Peda e ci sarà con ogni probabilità l'esordio dal primo minuto di Veroli da braccetto sinistro. In mezzo al campo spazio alla coppia Gomes-Blin con la possibilità di vedere dall'inizio anche Giovane. Davanti, riecco Vasic: il serbo partirà dal primo minuto come annunciato dallo stesso Inzaghi nel pregara.
Le probabili formazioni
Udinese (3-5-2): 1 Nunziante; 2 Goglichidze, 27 Kabasele, 13 Bertola; 59 Zanoli, 24 Piotrowski, 6 Zarraga, 32 Ekkelenkamp, 11 Kamara; 10 Zaniolo, 18 Buksa. In panchina: 90 Sava, 23 Kristensen, 16 Palma, 28 Solet, 19 Ehizibue, 33 Zemura, 4 Lovric, 8 Karlström, 38 Miller, 77 Rui Modesto, 14 Atta, 9 Davis, 17 Bravo. Allenatore: Runjaic
Palermo (3-4-2-1): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 29 Peda, 72 Veroli; 11 Gyasi, 6 Gomes, 28 Blin, 17 Giovane; 21 Le Douaron, 14 Vasic; 9 Brunori. In panchina: 60 Avella, 77 Pizzuto, 32 Ceccaroni, 3 Augello, 10 Ranocchia, 8 Segre, 5 Palumbo, 31 Corona, 20 Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi
Arbitro: Zanotti di Rimini
