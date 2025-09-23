Coppa Italia, un bel Palermo non basta a ribaltare i pronostici: l'Udinese fatica, ma passa agli ottavi

Vittoria con brivido finale (2-1) per l’Udinese, in Coppa Italia, con il Palermo. La formazione di Runjaic ha patito nella prima mezz'ora, nella quale i rosanero hanno messo in campo buone trame. L’1-2 micidiale, e decisivo, è arrivato sul tramonto del primo tempo. Il vantaggio, al 41', è ad opera di Zaniolo, bravo a trovare l’angolino con una conclusione mancina dal limite. Allo scadere, è lo scozzese Miller (un 2006 su cui in Friuli nutrono tante aspettative) a trovare il raddoppio con un bell'inserimento e colpo di testa finale che si insacca docilmente.

Nella formazione iniziale dei friulani tanti i volti nuovi arrivati dal mercato: oltre ai marcatori Zaniolo e Miller, anche Zanoli - suo l’assist del vantaggio -, Piotrowski e Buksa. Nell’11 titolare, in difesa, pure il 2008 Palma. Confermati, rispetto alla scoppola interna subita in campionato dal Milan, soltanto il portiere Sava, Solet nella retroguardia e il capitano-metronomo Karlstrom.