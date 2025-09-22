Coppa Italia, ecco i convocati di Inzaghi per Udinese-Palermo

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
In vista della sfida di domani dei sedicesimi di Coppa Italia contro l’Udinese, il tecnico del Palermo, Pippo Inzaghi, ha diramato l’elenco dei convocati. Tre gli assenti: Mattia Bani, Bartosz Bereszynski e Salim Diakité, che nella giornata di domani svolgeranno un allenamento differenziato al Palermo CFA.

Ecco la lista completa dei calciatori rosanero che partiranno per Udine: 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 30 Avella, 31 Corona, 32 Ceccaroni, 66 Joronen, 72 Veroli, 77 Pizzuto.

