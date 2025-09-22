Coppa Italia, ecco i convocati di Inzaghi per Udinese-Palermo

In vista della sfida di domani dei sedicesimi di Coppa Italia contro l’Udinese, il tecnico del Palermo, Pippo Inzaghi, ha diramato l’elenco dei convocati. Tre gli assenti: Mattia Bani, Bartosz Bereszynski e Salim Diakité, che nella giornata di domani svolgeranno un allenamento differenziato al Palermo CFA.
Ecco la lista completa dei calciatori rosanero che partiranno per Udine: 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 30 Avella, 31 Corona, 32 Ceccaroni, 66 Joronen, 72 Veroli, 77 Pizzuto.
