C’è l’Udinese, Inzaghi cambia il Palermo

Eadesso sotto a chi tocca. Non c’è tempo per festeggiare, la partita vinta contro il Bari è già in archivio e adesso il Palermo ha messo nel mirino il prossimo avversario: l’Udinese. Domani pomeriggio, infatti, i ragazzi di Inzaghi, nei sedicesimi di Coppa Italia, sono chiamati a un incontro sulla carta proibitivo contro una formazione di categoria superiore che sicuramente partirà con i favori del pronostico. Tuttavia, i rosanero hanno fatto vedere che nulla è scontato eliminando nel primo turno la Cremonese, tra le formazioni migliori di questo inizio della Serie A.

Quella contro i bianconeri, inoltre, è l’occasione perfetta per il tecnico rosanero per vedere all’opera tutti quei giocatori che fino a questo momento o hanno trovato poco spazio oppure non sono ancora stati impiegati dal primo minuto. Un’occasione ghiotta per chi giocherà per dimostrare che può far parte, a pieno titolo, delle rotazioni del tecnico del Palermo. A rendere ancora più affascinante questa sfida, come ha specificato Inzaghi nel post partita con il Bari, la possibilità di conquistarsi la Juventus, che sarà l’avversaria della vincente del match da dentro o fuori della Dacia Arena. Di sicuro c’è che il tecnico farà turn over anche in vista del match di sabto con il Cesena che ha gli stessi punti del Palermo.