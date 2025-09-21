Così Inzaghi si è preso il Palermo: corsa, cinismo e strategia nel suo metodo vincente

La corsa di Segre, i riflessi di Le Douaron, la capacità di adattamento di Pierozzi, le chiusure di Bani, la determinazione di Gomes: tanti i protagonisti rosanero nel successo con il Bari, ma ce n’è uno che più di altri si prende la scena per l’impronta che in pochi mesi di lavoro ha già trasmesso alla squadra. La gara di venerdì certifica una volta di più il peso di Inzaghi nel nuovo corso del Palermo, una sorta di dodicesimo uomo in campo che guida gli altri undici con esperienza e lucidità: il Barbera lo acclama, lui ripaga i tifosi con un’altra serata in cui tutte le scelte nel corso dei novanta minuti si sono rivelate giuste; non si tratta tuttavia di un fattore episodico, bensì di un ulteriore tassello di un percorso lunghissimo ma ben avviato verso il traguardo più bello.

L’esultanza di Superpippo insieme ai suoi ragazzi sull’1-0 di Le Douaron entra di diritto tra le immagini più iconiche di questo inizio di stagione: in una partita che sembrava stregata, per «colpa» soprattutto delle parate di Cerofolini, era fondamentale mantenere la calma e non smettere di cercare la vittoria. Il lavoro di Inzaghi sulla testa dei giocatori è una delle caratteristiche fondamentali delle prime uscite del Palermo: con la Reggiana è arrivata una reazione immediata al pari ospite con il 2-1 di Pierozzi, con il Frosinone l’intervallo è servito a trovare contromisure al gran primo tempo degli avversari (sebbene sia poi mancato il guizzo decisivo) e con il Südtirol la squadra non si è scomposta nemmeno un po’ dopo aver trovato il vantaggio, rispedendo al mittente tutte le offensive dei padroni di casa. Con il Bari i rosa hanno tremato all’inizio, sul colpo di testa appena fuori di Moncini, ma poi hanno rimesso ordine e, dopo tante occasioni mancate, archiviato la pratica nel finale, quando lo spettro di un nuovo pari a reti bianche iniziava ad aleggiare sul Barbera.