Palermo, ufficiale Bereszynski: il polacco rinforza la difesa di Inzaghi

Il Palermo, capolista di Serie B dopo la vittoria casalinga sul Bari, continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa di Filippo Inzaghi. La società rosanero ha ufficializzato l’ingaggio del difensore polacco Bartosz Bereszynski, 33 anni, svincolatosi dalla Sampdoria dopo le esperienze in prestito con Napoli ed Empoli.
«A Bartosz il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero», si legge nella nota diffusa dal club. Con il suo arrivo, Inzaghi potrà contare su un rinforzo di grande esperienza internazionale, utile per consolidare le ambizioni del Palermo nella corsa alla Serie A.
Caricamento commenti
Commenta la notizia