In rosa arriva Bereszynski: Augello ritrova il compagno che quattro anni fa ringraziò per un assist al bacio

Tommaso Augello esulta dopo il gol all'Inter del 12 settembre 2021 (foto dal profilo Instagram del calciatore)
È il 12 settembre del 2021, terza giornata di Serie A: la Sampdoria gioca in casa contro l'Inter e pareggia 2-2. Sblocca la partita Dimarco con una punizione delle sue, il giapponese Yoshida realizza la rete dell'1-1 grazie a una deviazione, ma Lautaro Martines riporta avanti i suoi, sfruttando alla perfezione un assist di Barella. Fine primo tempo. La Samp torna in campo determinata e dopo due minuti Tommaso Augello realizza con un gran tiro al volo la rete del 2-2. L'esterno sinistro, oggi del Palermo, è bravissimo a capitalizzare un pallone al bacio arrivato dalla fascia opposta. Di chi è l'assist? Di un calciatore polacco che riceve poco fuori dall'area, scarta Calhanoglu e converge, ha la palla sul sinistro, ma vede che sul versante opposto Augello è tutto solo e non ci pensa su, scodella al millimetro e trova la castagna vincente di Tommy.

Quel terzino destro si chiama Bartosz Bereszynski e da oggi è anche lui un calciatore del Palermo. Augello ne sarà felice. Di certo lo era quel 12 settembre di quattro anni fa, quando attraverso i social ringraziò pubblicamente il compagno. Una storia con la foto dei due abbracciati e una frase di due sole parole: «Che assist». Quelli che adesso il difensore ex Sampdoria metterà a disposizione dei suoi nuovi compagni. A partire da chi, sull'altra fascia, di cross e passaggi dalla linea di fondo già di suo ne mette al centro parecchi. Bentornata, coppia Bereszynski-Augello.

 

