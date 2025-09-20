In rosa arriva Bereszynski: Augello ritrova il compagno che quattro anni fa ringraziò per un assist al bacio

È il 12 settembre del 2021, terza giornata di Serie A: la Sampdoria gioca in casa contro l'Inter e pareggia 2-2. Sblocca la partita Dimarco con una punizione delle sue, il giapponese Yoshida realizza la rete dell'1-1 grazie a una deviazione, ma Lautaro Martines riporta avanti i suoi, sfruttando alla perfezione un assist di Barella. Fine primo tempo. La Samp torna in campo determinata e dopo due minuti Tommaso Augello realizza con un gran tiro al volo la rete del 2-2. L'esterno sinistro, oggi del Palermo, è bravissimo a capitalizzare un pallone al bacio arrivato dalla fascia opposta. Di chi è l'assist? Di un calciatore polacco che riceve poco fuori dall'area, scarta Calhanoglu e converge, ha la palla sul sinistro, ma vede che sul versante opposto Augello è tutto solo e non ci pensa su, scodella al millimetro e trova la castagna vincente di Tommy.

Quel terzino destro si chiama Bartosz Bereszynski e da oggi è anche lui un calciatore del Palermo. Augello ne sarà felice. Di certo lo era quel 12 settembre di quattro anni fa, quando attraverso i social ringraziò pubblicamente il compagno. Una storia con la foto dei due abbracciati e una frase di due sole parole: «Che assist». Quelli che adesso il difensore ex Sampdoria metterà a disposizione dei suoi nuovi compagni. A partire da chi, sull'altra fascia, di cross e passaggi dalla linea di fondo già di suo ne mette al centro parecchi. Bentornata, coppia Bereszynski-Augello.