Il Palermo fa sul serio: stende il Bari e prende il volo

Una notte di festa e anche una notte in testa alla classifica tutto da solo. Siamo solo alla quarta di campionato, ma il Palermo lassù è già un gran vedere. Se i rosanero erano stati velenosi e concreti a Bolzano, ieri invece sono stati belli, aggressivi e continui come deve essere una squadra che vuole vincere il campionato.

Vittoria limpida e strameritata quella con il Bari, e pazienza se gli oltre 32 mila del Barbera (nuovo record stagionale) hanno dovuto aspettare la ripresa per vedere la palla alle spalle di Cerofolini, che s’è tolto finalmente il mantello da supereroe che aveva indossato fino ad allora. La partita l’ha stappata Le Douaron dopo settanta minuti, poi l’ha chiusa Gomes nel recupero. Due gol che Inzaghi ha pescato dalla panchina, come non era mai successo. Due pepite d’oro che testimoniano quanta qualità ci sia in questo Palermo e quanta abilità ci sia anche nel suo condottiero, che fino a questo momento non ha sbagliato praticamente niente.