Serie B, ecco le formazioni ufficiali di Palermo-Bari: Inzaghi sceglie Segre

Bolzano 14/09/2025: durante la partita di Serie B Sudtirol vs Palermo allo Stadio Druso di Bolzano(Foto Tullio Puglia)

Tutto pronto per il match che vedrà il Palermo affrontare il Bari, stasera al Barbera alle 21, per la quarta giornata di serie B. A poco più di un'ora dal calcio d'inizio, mister Inzaghi ha sciolto le riserve, comunicando la formazione che scenderà in campo contro i pugliesi. Risolto l'unico dubbio della vigilia, con Segre scelto al posto di Gomes.

Le probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 13 Bani 32, Ceccaroni; 11 Gyasi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 9 Brunori; 20 Pohjanpalo. In panchina: 60 Avella, 77 Pizzuto, 6 Gomes, 29 Peda, 72 Veroli, 23 Diakité, 8 Segre, 14 Vasic, 28 Blin, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi

Bari (4-3-3): 31 Cerofolini; 24 Dickmann, 23 Vicari, 43 Nikolaou, 93 Dorval; 29 Verreth, 27 Braunöder, 5 Darboe; 17 Rao, 11 Moncini, 16 Antonucci. In panchina: 1 Pissardo, 13 Meroni, 25 Pucino, 3 Burgio, 4 Castrovilli, 8 Pagano, 10 Bellomo, 18 Maggiore, 7 Sibilli, 99 Cerri, 9 Gytkjaer, 21 Partipilo. Allenatore: Caserta

(foto Palermo Fc)

