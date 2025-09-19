Serie B, ecco le formazioni ufficiali di Palermo-Bari: Inzaghi sceglie Segre

Tutto pronto per il match che vedrà il Palermo affrontare il Bari, stasera al Barbera alle 21, per la quarta giornata di serie B. A poco più di un'ora dal calcio d'inizio, mister Inzaghi ha sciolto le riserve, comunicando la formazione che scenderà in campo contro i pugliesi. Risolto l'unico dubbio della vigilia, con Segre scelto al posto di Gomes.
Le probabili formazioni
Palermo (3-4-2-1): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 13 Bani 32, Ceccaroni; 11 Gyasi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 9 Brunori; 20 Pohjanpalo. In panchina: 60 Avella, 77 Pizzuto, 6 Gomes, 29 Peda, 72 Veroli, 23 Diakité, 8 Segre, 14 Vasic, 28 Blin, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi
Bari (4-3-3): 31 Cerofolini; 24 Dickmann, 23 Vicari, 43 Nikolaou, 93 Dorval; 29 Verreth, 27 Braunöder, 5 Darboe; 17 Rao, 11 Moncini, 16 Antonucci. In panchina: 1 Pissardo, 13 Meroni, 25 Pucino, 3 Burgio, 4 Castrovilli, 8 Pagano, 10 Bellomo, 18 Maggiore, 7 Sibilli, 99 Cerri, 9 Gytkjaer, 21 Partipilo. Allenatore: Caserta
(foto Palermo Fc)
