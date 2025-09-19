Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Le probabili formazioni di Palermo-Bari, Inzaghi riparte dalle certezza Pohja e Bani

Mattia Bani, una certezza (Foto Tullio Puglia)
Il Palermo va all'assalto del Bari, stasera al Barbera, alle 21. Inzaghi riparte da due certezze: Pohjanpalo in attacco e Bani in difesa, colui che realizza e colui che conserva. Attorno a loro l’undici è tutto da costruire, anche in considerazione delle tante partite ravvicinate. Con Diakité non al top Superpippo potrebbe decidere di far riposare Peda e arretrare Pierozzi come braccetto. In mediana Ranocchia è abbastanza sicuro di un posto, l’altro se lo giocano Gomes e Segre con il francese leggermente avanti: il trio offensivo dovrebbe vedere Palumbo e Brunori alle spalle di Pohjanpalo.

Le probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 13 Bani 32, Ceccaroni; 11 Gyasi, 6 Gomes, 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 9 Brunori; 20 Pohjanpalo. In panchina: 60 Avella, 63 Balaguss, 29 Peda, 72 Veroli, 23 Diakité, 8 Segre, 14 Vasic, 28 Blin, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi

Bari (4-3-3): 31 Cerofolini; 24 Dickmann, 23 Vicari, 43 Nikolaou, 93 Dorval; 29 Verreth, 27 Braunöder, 5 Darboe; 17 Rao, 11 Moncini, 16 Antonucci. In panchina: 1 Pissardo, 13 Meroni, 25 Pucino, 3 Burgio, 4 Castrovilli, 8 Pagano, 10 Bellomo, 18 Maggiore, 7 Sibilli, 99 Cerri, 9 Gytkjaer, 21 Partipilo. Allenatore: Caserta

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

 

