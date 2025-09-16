Torna la Guida al Campionato del Giornale di Sicilia: da sabato in edicola

Torna la Guida al Campionato del Giornale di Sicilia. L'appuntamento in edicola è per sabato prossimo, l'opuscolo sarà in vendita, in abbinata con il quotidiano, al prezzo di 1,50 euro. Come ogni l'anno la Guida contiene tutto quello che serve per seguire i campionati dalla Serie A alla D. Nell'opuscolo si possono trovare le rosa complete di tutte le squadre (con nomi, cognomi, date di nascita, ruolo e nazioni di provenienza) ma anche il racconto analitico dei campionati della passata stagione.

Particolare attenzione, come sempre, alle squadre siciliane. Spazio rilevante per il Palermo che quest'anno tenta il salto in Serie A con Inzaghi. Ai rosanero sono dedicate tre pagine, con una galleria fotografica di tutti i giocatori in organico. La Guida offre anche uno spaccato dei campionati dilettantistici, con particolare attenzione alla Serie D dove quest'anno fa il suo esordio l'Athletic Palermo.

Appendice anche per l'Eccellenza. E non mancano, ovviamente, i calendari di tutti i campionati, né quelli delle Coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) e il tabellone.