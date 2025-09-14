Serie B, risultati e classifica della terza giornata: davanti ci sono Palermo, Modena, Cesena e Frosinone a quota 7

Ecco tutti i risultati finali della terza giornata di serie B: Avellino - Monza 2-1; Juve Stabia - Reggiana 0-0; Modena - Bari 3-0; Padova - Frosinone 0-1; Pescara - Venezia 2-2; Catanzaro - Carrarese 1-1; Sampdoria - Cesena 1-2; Entella - Mantova 1-0: Südtirol - Palermo 0-2; Empoli - Spezia 1-1.

La classifica aggiornata vede il Palermo primo in classifica con 7 punti, dopo la vittoria odierna, assieme a Modena, Cesena, e Frosinone. A 5punti seguono Carrarese, Venezia ed Entella. Quindi Reggiana, Südtirol, Empoli, Monza e Avellino a 4, mentre a quota 3 ci sono Catanzaro, Juve Stabia e Mantova. Lo Spezia ha 2 punti, poi Pescara, Padova, Bari a 1. Chiude la Sampdoria ferma a 0 punti.