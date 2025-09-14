Palermo, con il Südtirol serve una prova di forza

Si rialza il sipario. Dopo aver lasciato spazio alle Nazionali, la Serie B torna in campo per la terza giornata di campionato e il Palermo ricomincia sul campo del Südtirol che nelle ultime due stagioni è stato terra di conquista. I primi due turni di campionato hanno detto che il Palermo è ancora in rodaggio, ma hanno anche stabilito che i rosanero hanno già un’identità precisa e soprattutto un gruppo che sa quello che vuole. I 180’ con Reggiana e Frosinone hanno poi fatto capire tante cose ai rosanero: il campionato sarà lungo e combattuto, nessuno regalerà niente e dunque ci sarà da battagliare su ogni campo per prendersi quella Serie A che tutti vogliono.

Il Palermo riparte dal pareggio con il Frosinone, un risultato che ha lasciato un po’ di amarezza nei tifosi che speravano in un bis al Barbera dopo la vittoria all’esordio con la Reggiana conseguita sempre in casa. Potrebbe sembrare un passo indietro quell’ultima partita senza gol, ma in effetti non lo è, perché la squadra di Inzaghi ha incontrato un’avversaria tosta, con qualità e ben messa in campo da un allenatore (Alvini) che probabilmente è un po’ sottovalutato. Il Palermo ha sofferto e rischiato nel primo tempo, ma nella ripresa è venuto fuori grazie alla sua qualità. E solo la sfortuna (un palo e una traversa per Pohjanpalo) alla fine ha negato una vittoria che avrebbe lanciato i rosanero da soli in testa al campionato.