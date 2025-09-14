Le probabili formazioni di Südtirol-Palermo, scocca l'ora di Palumbo

La formazione del Palermo che oggi (ore 17.15, allo stadio Druso di Bolzano) affronterà il Südtirol dovrebbe ricalcare quella vista nelle ultime uscite, senza particolari stravolgimenti.

Il sistema di gioco è sempre il 3-4-2-1, cucito su misura sulle caratteristiche del gruppo e sul quale il tecnico Inzaghi ha lavorato a fondo anche durante la recente sosta. La vera novità di formazione potrebbe arrivare sulla trequarti, zona del campo in cui Palumbo sembra pronto a guadagnarsi la sua prima presenza dal primo minuto. Un cambiamento ci sarà quasi certamente nel pacchetto difensivo: Peda è infatti in vantaggio per partire dall’inizio al posto di Diakité.

Südtirol (3-5-2): 31 Adamonis; 28 Kofler, 19 Pietrangeli, 5 Masiello; 79 Molina, 21 Tait, 18 Tronchin, 8 Mallamo, 24 S. Davì; 90 Odogwu 9 Pecorino. In panchina: 1 Poluzzi, 62 Theiner, 94 El Kaouabibi, 23 F. Davi, 3 Bordon, 46 Brik, 7 Zedadka, 6 Martini, 17 Casiraghi, 33 Merkaj, 11 Italeng. Allenatore: Castori

Palermo (3-4-2-1): 66 Joronen; 29 Peda, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 9 Brunori; 20 Pohjanpalo. In panchina: 30 Avella, 63 Balaguss, 23 Diakité, 72 Veroli, 11 Gyasi, 17 Giovane, 14 Vasic, 28 Blin, 6 Gomes, 21 Le Douaron, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi