Inzaghi-Castori, un faccia a faccia in perfetta parità

Cinque volte contro e bilancio in perfetta parità. La sfida fra Inzaghi e Castori parla di due vittorie a testa e un pareggio; negli ultime tre incroci si sono visti anche tanti gol. Chissà se oggi sarà così anche in questo sesto faccia a faccia che andrà in scena al Druso. Inzaghi quest’anno sarà sulla panchina del Palermo, Castori ancora su quella del Südtirol.

La prima sfida fra i due tecnici a gennaio del 2018 in un Venezia-Cesena, vittoria di Inzaghi (1-0 ). Il secondo incrocio su panchine diverse: Castori a Trapani e Superpippo a Benevento. A prevalere stavolta il tecnico più esperto con un 2-0 al Provinciale. Terza e quarta sfida nella stagione 2022-23: Inzaghi alla guida della Reggina e Castori del Perugia. All’andata blitz umbro al Granillo (2-3), al ritorno vittoria di Inzaghi (3-1 al Curi). L’ultimo incrocio nella passata stagione a campionato finito e Pisa promosso, un pirotecnico 3-3 con il Südtirol di Castori avanti 3-1 e poi ripreso dai nerazzurri.