Il Palermo non lascia scampo al Südtirol e porta a casa tre punti importanti

Il Palermo espugna il Druso e passa per 2-0 sul Sudtirol. Pronti via ed i rosanero alla prima palla inattiva passano in vantaggio. L’azione al 2' parte da calcio d’angolo battuta da Ranocchia, la palla è spizzata da Le Douaron che allunga la traiettoria sul secondo palo, dove c'è appostato Pohjanpalo che insacca di testa. Ottenuto il vantaggio il Palermo non molla la presa, costringendo i padroni di casa a leggere la partita sulla difensiva. I due portieri rimangono inoperosi per i restanti minuti del primo periodo. Al 10' della ripresa Odogwu s'accartoccia sulla palla a due passi da Joronen, sprecando una buona opportunità. Il Palermo raddoppia al 35' trasformando un contropiede micidiale avviato da Palumbo e concretizzato da Pohjanpalo.
SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis 6; Kofler 6, Pietrangeli 6, Masiello 6; El Kaouakibi 6 (37' st Brik), Tait 6 (17' st Molina 5.5), Tronchin 6 (17' st Martini 6), Mallamo 6, S. Davi 6; Merkaj 5.5 (37' st Italeng sv), Pecorino 5 (1' st Odogwu 5). In panchina: Poluzzi, Theiner, Molina, F. Davi, Bordon, Mancini, Zedadka, Casiraghi. Allenatore: Castori 6.
PALERMO (3-4-2-1): Joronen 6; Peda 6 (9' st Diakité 6), Bani 6, Ceccaroni 6; Gyasi 6 (17' st Gomes 6), Segre 6, Ranocchia 6 (30' st Blin sv), Augello 6 (30' st Veroli sv); Le Douaron 6.5 (30' st Palumbo 6.5), Pierozzi 6; Pohjanpalo 7. In panchina: Avella, Balagus, Veroli, Brunori, Vasic, Giovane, Corona. Allenatore: Inzaghi 7.
ARBITRO: La Penna di Roma.
RETI: 2' pt Pohjanpalo, 35' st Pohjanpalo.
NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori: 4.707, di cui 602 ospiti. Ammoniti: Bani, Augello, Peda, Merkaj. Angoli: 7-3. Recupero: 1'; 4'.
