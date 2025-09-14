Il Palermo non lascia scampo al Südtirol e porta a casa tre punti importanti

Il Palermo espugna il Druso e passa per 2-0 sul Sudtirol. Pronti via ed i rosanero alla prima palla inattiva passano in vantaggio. L’azione al 2' parte da calcio d’angolo battuta da Ranocchia, la palla è spizzata da Le Douaron che allunga la traiettoria sul secondo palo, dove c'è appostato Pohjanpalo che insacca di testa. Ottenuto il vantaggio il Palermo non molla la presa, costringendo i padroni di casa a leggere la partita sulla difensiva. I due portieri rimangono inoperosi per i restanti minuti del primo periodo. Al 10' della ripresa Odogwu s'accartoccia sulla palla a due passi da Joronen, sprecando una buona opportunità. Il Palermo raddoppia al 35' trasformando un contropiede micidiale avviato da Palumbo e concretizzato da Pohjanpalo.

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis 6; Kofler 6, Pietrangeli 6, Masiello 6; El Kaouakibi 6 (37' st Brik), Tait 6 (17' st Molina 5.5), Tronchin 6 (17' st Martini 6), Mallamo 6, S. Davi 6; Merkaj 5.5 (37' st Italeng sv), Pecorino 5 (1' st Odogwu 5). In panchina: Poluzzi, Theiner, Molina, F. Davi, Bordon, Mancini, Zedadka, Casiraghi. Allenatore: Castori 6.