Due blitz in tre trasferte, il Druso non è maledetto

Una sfida un po’ strana, almeno a guardare i precedenti. Il Palermo e il Südtirol oggi si affronteranno per la settima volta in Serie B e il bilancio parla di tre vittorie rosanero, due degli altoatesini e un pareggio. Quello che colpisce è la genesi dei successi delle due squadre, con il fattore campo non proprio decisivo. Il Palermo, infatti, due delle tre affermazioni le ha ottenute al Druso, il Südtirol entrambe al Barbera. C’è di più. Dopo essere rimasto a secco di gol nel primo dei sei confronti di B contro gli altoatesini (sconfitta per 1-0 in casa nell’ottobre del 2022), il Palermo ha sempre trovato la via della rete in tutti i successivi cinque match disputati contro i biancorossi.

Visto che oggi pomeriggio si gioca al Druso, giusto partire dalle tre partite giocate lì. Finora il Palermo è uscito sempre imbattuto dallo stadio di Bolzano: oltre alle due vittorie di cui si è detto, c’è infatti anche il pareggio del 25 febbraio del 2023, in quella che fu la prima volta dei rosanero a Bolzano. Dopo aver perso all’andata al Barbera, appunto con il risultato di 1-0 in favore degli altoatesini (gol di Odogwu al 20’ del primo tempo), il Palermo di Corini cercò la rivincita al ritorno. Ma la missione fallì e, anzi, i rosanero rischiarono anche di perdere nuovamente. Südtirol subito in vantaggio con Cissé, pari di Soleri al 48’.