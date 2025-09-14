Due blitz in tre trasferte, il Druso non è maledetto

Una sfida un po’ strana, almeno a guardare i precedenti. Il Palermo e il Südtirol oggi si affronteranno per la settima volta in Serie B e il bilancio parla di tre vittorie rosanero, due degli altoatesini e un pareggio. Quello che colpisce è la genesi dei successi delle due squadre, con il fattore campo non proprio decisivo. Il Palermo, infatti, due delle tre affermazioni le ha ottenute al Druso, il Südtirol entrambe al Barbera. C’è di più. Dopo essere rimasto a secco di gol nel primo dei sei confronti di B contro gli altoatesini (sconfitta per 1-0 in casa nell’ottobre del 2022), il Palermo ha sempre trovato la via della rete in tutti i successivi cinque match disputati contro i biancorossi.
Visto che oggi pomeriggio si gioca al Druso, giusto partire dalle tre partite giocate lì. Finora il Palermo è uscito sempre imbattuto dallo stadio di Bolzano: oltre alle due vittorie di cui si è detto, c’è infatti anche il pareggio del 25 febbraio del 2023, in quella che fu la prima volta dei rosanero a Bolzano. Dopo aver perso all’andata al Barbera, appunto con il risultato di 1-0 in favore degli altoatesini (gol di Odogwu al 20’ del primo tempo), il Palermo di Corini cercò la rivincita al ritorno. Ma la missione fallì e, anzi, i rosanero rischiarono anche di perdere nuovamente. Südtirol subito in vantaggio con Cissé, pari di Soleri al 48’.
Storia diversa, invece, nelle ultime due trasferte. Nella stagione 2023-24, all’ultima giornata, il Palermo di Mignani andò a vincere 1-0 al Druso con un gol di Diakité che di fatto consegnò il sesto posto ai rosanero e un primo turno in casa nei play-off (poi vinto) contro la Sampdoria. Nella stagione scorsa, nel settimo turno, il Palermo s’impose 3-1: vantaggio di Baniya, pareggio di Casiraghi, sorpasso con il solito Diakité e infine sigillo di Insigne. Una vittoria che sembrava potesse dare il «la» ad un grande campionato del Palermo che, invece, piano piano si sciolse come neve al sole.
Che le partite con il Südtirol non siano mai una passeggiata di salute lo dimostrano le tre sfide giocate al Barbera: nella prima - come detto - arrivò un ko firmato da Odogwu; nella seconda il Palermo vinse 2-1 in rimonta (Ceccaroni e Aurelio all’89’ risposero a Ciervo); l’anno scorso ancora una beffa. Palermo in vantaggio con una perla di Ceccarroni, poi i gol di Barreca e Gori (rigore). Per fortuna al Druso è tutta un’altra storia.
