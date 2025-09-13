Le frizioni tra i tifosi del Palermo alla base del divieto di trasferta a Bolzano

Ci sarebbero le frizioni tra tifosi rosanero alla base del divieto di trasferta ai residenti in Sicilia in occasione di Südtirol-Palermo, gara valida per la terza giornata del campionato di serie B in programma domani alle 17.15 allo stadio Druso di Bolzano. La disposizione, arrivata a poche ore dalla partita, è del commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.
La disposizione del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano è arrivata infatti dopo la segnalazione inviata al Ministero dalla Questura di Palermo sul rischio di scontri tra gruppi ultras contrapposti di Curva Nord e Sud.
Un problema riscontrato in diverse occasioni nella passata stagione di Serie B. L’ultima, in ordine cronologico, durante la settimana di Pasqua, quando gli scontri tra gruppi ultras del Palermo ha portato al divieto di trasferta allo stadio Dino Manuzzi di Cesena per la 37ª giornata di campionato. Quella volta, però, la decisione delle autorità competenti era stata comunicata prima che i tagliandi per assistere alla partita venissero messi in vendita.
