Inzaghi: «Gara difficile, ma il Palermo è pronto»

Tornare in campo senza dimenticare ciò di buono che è stato fatto e proseguire sulla linea già tracciata. Inzaghi ha le idee chiare e sa cosa chiedere al suo Palermo per provare ad avere la meglio sul Südtirol, formazione da non sottovalutare e che darà filo da torcere ai rosanero. «È una gara molto complicata. Su 24 partite, con Castori ne hanno perse solo cinque, di cui solo una in casa – ammette il tecnico del Palermo -. Sappiamo le difficoltà di questo campo ma ce la giochiamo con chiunque, dovremo battagliare. Il rischio è come l’anno scorso a Palermo, di uscire con le ossa rotte. Io però sono convinto che faremo una buona partita».

Inzaghi sottolinea quanto sia difficile la Serie B e che quindi bisognerà faticare e battagliare. «Non stiamo dietro le chiacchiere, altrimenti rifacciamo una brutta fine. Quando ero avversario, speravo che il Palermo facessero questo – è il pensiero di Inzaghi -. Il Monza è il Sassuolo di quest’anno. Poi ci sono Venezia, Bari e Modena. Combattiamo. L’unica cosa che abbiamo da Serie A sono la società e il pubblico, il resto dobbiamo tutto dimostrarlo. Non c’è nulla di facile. Siamo comunque consci della nostra forza e la metteremo in campo».