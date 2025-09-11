Toh, chi si rivede: La Penna torna ad arbitrare il Palermo

Per entrambe le parti sarà un’occasione per mettere, almeno parzialmente, una pietra sopra un episodio mai dimenticato dai tifosi rosanero, soprattutto in relazione a tutte le peripezie societarie vissute nei mesi successivi. Quel Frosinone-Palermo, ritorno della finale play-off che metteva in palio la Serie A, fu condizionato in modo significativo dall’arbitraggio, in un’epoca in cui tra i cadetti non c’era ancora il Var a disposizione. I rosa partono dal 2-1 dell’andata, ma allo Stirpe vengono messi in difficoltà dall’intensità e dall’entusiasmo dei ciociari: l’1-0 di Maiello a inizio ripresa è inevitabile conseguenza di tale scenario, ma da lì arriva la reazione del Palermo. All’ora di gioco l’episodio più controverso: Coronado viene steso proprio al limite dell’area e La Penna fischia prima la punizione, poi il rigore (su suggerimento di guardalinee e arbitro di porta) e infine, forse condizionato dalla rabbia dei padroni di casa e dei loro tifosi, nuovamente la punizione.

Il suo nome non era più apparso tra le designazioni di una partita del Palermo da quel 16 giugno 2018: troppe indecisioni, troppi episodi controversi, tutti a sfavore dei rosa. Ora, a più di sette anni di distanza, le strade di La Penna e del club di viale del Fante torneranno a incrociarsi: il fischietto di Roma è stato designato per la gara di domenica con il Südtirol.

I rosa diventano più nervosi e confusionari, il Frosinone amministra il risultato. Nel recupero Nestorovski e compagni riprendono vigore, la panchina ciociara cerca di rompere il ritmo lanciando palloni in campo a ogni azione d’attacco avversaria; un gesto assolutamente antisportivo, di fronte al quale il direttore di gara si limita a qualche richiamo verbale. Al 94’ Ciano raddoppia in contropiede e parte l’invasione di campo del pubblico di casa: di fronte a un simile scenario il regolamento prevederebbe la sospensione della partita ed eventualmente, a discrezione dell’arbitro, lo 0-3 a tavolino; invece La Penna, con ancora due minuti da giocare più un supplemento di recupero per il lancio di palloni, fischia tre volte decretando la promozione in A del Frosinone.

Il Palermo provò in tutti i modi a ribaltare l’esito del campo facendo leva sulle violazioni dei padroni di casa, ma l’unica cosa che ottenne fu la squalifica dello stadio per i ciociari e la disputa di due turni a porte chiuse nel campionato successivo, ovviamente in A.

La prestazione di La Penna venne valutata in modo positivo dai vertici arbitrali, che lo promossero in Can A ma da allora non lo mandarono più a dirigere una gara dei rosa: la designazione per la sfida con il Südtirol cambia le carte in tavola, anche se è altamente probabile che dal settore ospiti arrivi una pioggia di fischi nei suoi confronti. L’ostilità per il fischietto romano è alimentata dal fatto che dopo quella partita il Palermo non è mai più stato in corsa per la Serie A: il terzo posto del 2019 venne cancellato prima dalla penalizzazione e poi dalla radiazione per inadempienze finanziarie, poi la risalita dalla D alla B in tre anni e adesso, dopo tre stagioni in cui i rosa si sono avvicinati alla promozione senza mai entrare davvero in corsa, le sensazioni sono più positive che mai. La Penna, alla settima designazione in carriera con i rosa, sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Santarossa, dal quarto uomo Gianquinto, dal Var Doveri e dall’Avar Cosso.