La prima trasferta è tabù, ma il Palermo ha Inzaghi

Il pareggio interno con il Frosinone, pur avendo impedito al Palermo di spiccare un primo volo in classifica, non ne ridimensiona affatto le ambizioni: ora però, dopo due appuntamenti al Barbera, è il momento di farsi valere anche tra le mura nemiche. La prima trasferta sarà con il Südtirol, che ha gli stessi punti dei rosa e punta a costruire una classifica interessante: partire bene può dare a Brunori e compagni un’iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato, ma la storia insegna che il rapporto con i primi impegni fuori casa in Serie B non è così felice.

L’ultimo esordio vincente in trasferta tra i cadetti risale addirittura al 1977: in quell’occasione il Palermo, allenato da Veneranda, espugnò 1-2 il Neri di Rimini grazie all’autorete di Agostinelli e al raddoppio di Magistrelli (per i padroni di casa a segno Fagni). Da lì in poi la prima gara esterna della stagione di B si è sempre rivelata una trappola: l’anno scorso i rosa inciamparono 1-0 a Brescia, mentre nel 2023 a Bari la doppia superiorità numerica non bastò per rompere lo 0-0 (complici anche l’errore dal dischetto di Di Mariano e il gol annullato allo scadere a Brunori per un fuorigioco millimetrico). Stesso copione nelle annate chiuse con la promozione in A: nel 2003/04 il Palermo partì con uno 0-0 ad Avellino, nel 2013/14 con un 1-1 a Modena.