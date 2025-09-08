Palermo, arriva il primo ciclo verità

Tutto pronto per il primo ciclo di partite ravvicinate, con l’obiettivo di scavare un primo solco sulla concorrenza e consolidare ulteriormente i meccanismi di squadra. A Bolzano si aprirà per il Palermo una striscia di sei impegni in venti giorni: cinque di campionato fino alla 7ª giornata più i sedicesimi di Coppa Italia contro l’Udinese.

Dopo un agosto trascorso quasi interamente al Barbera (unica eccezione il primo turno di coppa), i rosa sono attesi da quattro gare esterne e due interne prima della sosta di ottobre: fondamentale tenere lo stesso atteggiamento aggressivo e accorto visto in viale del Fante e valso l’imbattibilità nelle prime tre partite stagionali.

Si comincia domenica prossima con il Südtirol: al Druso il Palermo non ha mai perso, ma i padroni di casa hanno trovato una loro dimensione con Castori e nell’annata attuale sono partiti a razzo. Cinque giorni dopo, venerdì 19 settembre, al Barbera arriva il Bari: il gioco di Caserta e l’aggressività dei «galletti» saranno un tema da non sottovalutare. Martedì 23 appuntamento al Blu Energy Stadium per la Coppa Italia: all’orizzonte c’è la sfida da sogno con la Juventus, ma Inzaghi potrebbe anche optare per il turnover in modo da dare un po’ di respiro ai suoi in vista del campionato. Sabato 27 altra trasferta ostica a Cesena: anche i romagnoli sono partiti bene e puntano a ritagliarsi un posto tra i piani alti della cadetteria.