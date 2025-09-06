Palermo, ufficiale l'ingaggio di Avella

Michele Avella è un nuovo calciatore del Palermo. Il club di viale del Fante ha ufficializzato l’ingaggio del portiere classe 2000, svincolato dal Brescia. L’estremo difensore, che ha firmato con i rosanero un contratto fino al 2026, è stato scelto per rimpiazzare gli infortunati Alfred Gomis e Francesco Bardi.

Entrambi resteranno fuori dal campo per diversi mesi. Prima dell’esperienza con le rondinelle, Michele Avella ha vestito le maglie di Casertana, Ancona e Virtus Francavilla in Serie C. Il portiere ha già incontrato il Palermo da avversario in due stagioni, quella 2020/2021 in serie C, quando indossava la maglia dei campani, e quella 2019/2020 di serie D, quando difendeva i pali dell’Acr Messina.

A Palermo Michele Avella farà da secondo al finlandese Jesse Joronen, in questi giorni impegnato con la sua nazionale insieme all’attaccante rosanero Joel Pohjanpalo.