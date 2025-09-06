Palermo, Gomes sgomita. Vuole riprendersi il posto

Un avvio di stagione passato a combattere con noie muscolari e un posto da conquistare nell’undici di Inzaghi: una missione non impossibile per Gomes, che punta a guadagnare i gradi di titolare con lavoro e determinazione. Da quando è arrivato a Palermo nell’estate 2022 è stato imprescindibile per tutti gli allenatori passati da qui: Corini, Mignani e infine Dionisi ne hanno fatto un perno del centrocampo, proprio per la sua capacità di mordere le caviglie agli avversari e fare da raccordo tra difesa e attacco; il francese spera ora di vivere una parabola simile con Inzaghi, trovando la miglior collocazione possibile nel suo 3-4-2-1.
Il finale con il Frosinone, in cui è sceso in campo pur non essendo al top, è bastato a Gomes per mettere in luce tutto il suo repertorio fatto di croce e delizia: palloni recuperati e sprint verso l’area avversaria, passaggi quasi sempre corti e poca lucidità in zona tiro dall’altro.
Con Dionisi aveva trovato i primi due gol in rosanero, con Superpippo spera di incrementare ulteriormente il bottino: molto dipenderà dalla sua capacità di seguire l’azione e farsi trovare pronto su una palla sporca o un errore in uscita dei difensori. D’altro canto il nuovo tecnico può arricchire ancora il bagaglio difensivo (già più che discreto) del francese, che tra recuperi e salvataggi l’anno scorso ha tolto parecchie volte le castagne dal fuoco: Inzaghi sa di non avere nessuno in squadra come Gomes in grado di interpretare tutte le fasi di gioco, l’enigma è in che modo inserirlo a centrocampo.
A Bolzano il tecnico, per dare più imprevedibilità, potrebbe lasciare fuori uno tra Segre e Ranocchia: il primo ha iniziato la stagione tenendo un baricentro piuttosto alto, il secondo continua ad alternare lampi di classe ad attimi di blackout che rallentano la manovra.
