Palermo, Gomes sgomita. Vuole riprendersi il posto

Un avvio di stagione passato a combattere con noie muscolari e un posto da conquistare nell’undici di Inzaghi: una missione non impossibile per Gomes, che punta a guadagnare i gradi di titolare con lavoro e determinazione. Da quando è arrivato a Palermo nell’estate 2022 è stato imprescindibile per tutti gli allenatori passati da qui: Corini, Mignani e infine Dionisi ne hanno fatto un perno del centrocampo, proprio per la sua capacità di mordere le caviglie agli avversari e fare da raccordo tra difesa e attacco; il francese spera ora di vivere una parabola simile con Inzaghi, trovando la miglior collocazione possibile nel suo 3-4-2-1.

Il finale con il Frosinone, in cui è sceso in campo pur non essendo al top, è bastato a Gomes per mettere in luce tutto il suo repertorio fatto di croce e delizia: palloni recuperati e sprint verso l’area avversaria, passaggi quasi sempre corti e poca lucidità in zona tiro dall’altro.