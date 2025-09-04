Palumbo, dieci giorni per prendersi un posto fisso

Gli occhi di Inzaghi lo punteranno diverse volte durante questa sosta perché, come ammesso dallo stesso tecnico, Palumbo è stato preso per fare il titolare e non resterà ancora a lungo in panchina: l’ex Modena punta a un posto dal primo minuto già a Bolzano, ma dovrà dimostrare in questi giorni di lavoro che la condizione atletica è quella giusta.

Dopo i due spezzoni senza troppi acuti con Cremonese e Reggiana, il numero 5 ha regalato lampi di classe con il Frosinone ed è andato a pochi millimetri da un clamoroso gol direttamente da calcio d’angolo (salvataggio in extremis di Palmisani): dalla 3ª giornata in poi punterà a un minutaggio sempre più ampio e a un ruolo di primo piano nella rincorsa promozione del Palermo.

L’aggiunta in formazione di Palumbo può aiutare Superpippo a rendere la sua trequarti ancora più incisiva: finora il gioco dei rosa si è sviluppato più sulle fasce che al centro e i palloni per Pohjanpalo (un gol e due legni in 180’ di campionato) sono arrivati soprattutto da lì, mentre i fantasisti hanno avuto più difficoltà a dialogare con il centravanti così come con gli esterni e i centrocampisti.