Palermo, l'intervista a Walter Sabatini: «Bravo osti, in panchina c'è una garanzia»

Il direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, in tribuna durante la Supercoppa italiana primavera Roma-Fiorentina allo stadio Olimpico di Roma in una immagine del 03 Settembre 2011. ANSA/ANDREA STACCIOLI

Il Palermo guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. A confermarlo, con l’autorevolezza di chi conosce a fondo il mondo calcio, è Walter Sabatini. L’ex direttore sportivo del Palermo si è soffermato sulle mosse di mercato firmate da Osti, quanto sulla guida tecnica affidata a Inzaghi. «Osti ha fatto le scelte giuste», dice subito Sabatini. Parole che confermano come il lavoro del ds sia già apprezzato anche all’esterno dell’ambiente rosanero. Tra gli acquisti dell’estate Sabatini è stato colpito dall’arrivo di Bani, reduce da stagioni di Serie A. «L’ho avuto al Bologna. È un ragazzo eccezionale. Un grande acquisto sia da un punto di vista tecnico che umano. È un ragazzo che dentro lo spogliatoio ha un forte valore ed è un giocatore da avere sempre in squadra».

