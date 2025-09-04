Palermo, l'intervista a Walter Sabatini: «Bravo osti, in panchina c'è una garanzia»

Il Palermo guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. A confermarlo, con l’autorevolezza di chi conosce a fondo il mondo calcio, è Walter Sabatini. L’ex direttore sportivo del Palermo si è soffermato sulle mosse di mercato firmate da Osti, quanto sulla guida tecnica affidata a Inzaghi. «Osti ha fatto le scelte giuste», dice subito Sabatini. Parole che confermano come il lavoro del ds sia già apprezzato anche all’esterno dell’ambiente rosanero. Tra gli acquisti dell’estate Sabatini è stato colpito dall’arrivo di Bani, reduce da stagioni di Serie A. «L’ho avuto al Bologna. È un ragazzo eccezionale. Un grande acquisto sia da un punto di vista tecnico che umano. È un ragazzo che dentro lo spogliatoio ha un forte valore ed è un giocatore da avere sempre in squadra».

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi e in edizione digitale