Palermo, l'intervista a Pasquale Marino: «Squadra forte e completa, Augello super»

Il Palermo ha costruito in estate una squadra ambiziosa e ben strutturata per affrontare il campionato, con innesti di qualità in ogni reparto. Ne è convinto anche Pasquale Marino, tecnico esperto che conosce bene la Serie B: «Il Palermo è una squadra forte e completa in tutti i reparti. L’unico problema riguarda i portieri: Bardi, che ho avuto a Frosinone ed è un ottimo estremo difensore, si è infortunato, e la società si è fatta trovare subito pronta e nel giro di poco si è sistemato tutto. Sono arrivati giocatori che arrivano dalla Serie A. Augello, Gyasi, ma anche Brunori e Pohjanpalo. Il colpo ad effetto? Per me Augello, anche se sono di parte (ride). Con me ha fatto molto bene a La Spezia, poi a Cagliari e alla Sampdoria ha proseguito la sua crescita: è un giocatore che arriva spesso sul fondo e, con la difesa a tre, può partire più alto e sfruttare meglio le corsie esterne. Ha un piede pulito, sa mettere palloni precisi in area e può diventare un’arma preziosa per gli attaccanti. Ma ci sono anche giocatori della vecchia gestione, come Segre: hanno qualità, ma serve tempo per vedere tutto al 100%. Sono certo che l’organico è di grande valore. Inzaghi e Osti hanno fatto scelte importanti».