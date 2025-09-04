Palermo, l'intervista a Marco Amelia: «Bella sintonia tra club e tecnico, che colpo Bani»

Il Palermo reciterà un ruolo da protagonista nel campionato di Serie B. Ne è convinto Marco Amelia, ex portiere del Palermo e della Nazionale, che non ha dubbi nell’indicare i rosanero come una delle squadre più attrezzate e ambiziose del torneo. Secondo l’ex estremo difensore, oggi tecnico della Nuova Sondrio, il club siciliano si è distinto sul mercato con operazioni mirate, frutto di una strategia precisa e condivisa. «Penso che sia la squadra che ha fatto il miglior mercato in Serie B – sottolinea – andando ad aggiungere a una base di squadra già forte i giocatori che servivano. Quest’anno il Palermo ha un indirizzo preciso e mi sembra abbia preso i giocatori giusti, ciò che mancava. È arriva gente esperta per la categoria, perfetta per la rosa e capace di integrarsi in una piazza che ti trascina con il grande entusiasmo che c’è in città».

