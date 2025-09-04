Euro 2032, Palermo ufficializza la disponibilità a ospitare le partite

Palermo compie un passo ufficiale verso Euro 2032. Con una lettera di impegno, il Comune ha confermato la disponibilità del capoluogo siciliano a prendere parte al percorso di candidatura per ospitare alcune gare del torneo continentale.
Si tratta di un passaggio istituzionale significativo, che sancisce la volontà precisa dell’amministrazione comunale di aderire al progetto. Il documento, redatto in conformità alle linee guida della Figc e del comitato organizzatore, porta anche la firma del Palermo F.C., a testimonianza della piena sinergia tra istituzioni e società rosanero.
La sottoscrizione è accompagnata da una timeline che definisce i prossimi step della candidatura.
