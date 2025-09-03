Palermo, la difesa ha già due pilastri

La strada è ancora lunga e al traguardo mancano tantissime partite, ma diversamente dagli scorsi anni quell’uno alla voce gol subiti ha un peso enorme ed è un’importante iniezione di fiducia in ottica futura: il Palermo chiude agosto con la consapevolezza che i meccanismi difensivi sono già ben oliati, ma possono essere ulteriormente perfezionati attraverso il lavoro quotidiano.

I rosa avevano iniziato l’estate con la prospettiva di affiancare un profilo di peso a Magnani e Ceccaroni, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente un reparto che nel 2024/25 aveva ricevuto parecchie prestazioni discrete da entrambi.

Osti ha identificato in Bani il giocatore con cui portare a termine questa missione, ma i problemi personali dell’ex Verona hanno scomposto la linea a 3 che Inzaghi aveva in mente per la sua retroguardia.

I timori che uno scenario del genere potesse avere ripercussioni psicologiche sul campo non si sono mai avverati: tra Cremonese, Reggiana e Frosinone Superpippo ha avuto eccellenti segnali dalla sua difesa, che vanno al di là della singola rete subita (in modo del tutto casuale) da Tavsan.