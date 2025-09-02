Palermo, Brunori non riesce a decollare

Tra le tante indicazioni positive ricevute da Inzaghi nei primi mesi a Palermo c’è ancora qualche problema da risolvere affinché una macchina, già ben funzionante, si avvicini un po’ di più alla perfezione. Uno dei temi riguarda la posizione in campo di Brunori, particolarmente sottotono nelle prime gare ufficiali: al di là del gol annullato contro la Reggiana (Pierozzi partiva in fuorigioco prima del cross), il numero 9 si è trovato spesso senza una posizione ben definita in campo.

Nel 3-4-2-1 di Inzaghi il suo posto sarebbe la trequarti (sul versante sinistro, ma all’occorrenza anche destro), così com’era avvenuto con Dionisi nello scorso campionato dopo l’arrivo di Pohjanpalo: giocare in una zona del genere dovrebbe valorizzarne l’attacco alla profondità e gli inserimenti senza palla, cose che a Brunori sono riuscite solo in parte. I problemi da affrontare sono due: il dialogo con l’altro trequartista e l’incisività nell’area avversaria.