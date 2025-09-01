Di Francesco al Catanzaro, l’addio ai rosanero: «Grazie Palermo, per ogni momento»

Federico Di Francesco saluta Palermo e si veste di giallorosso. L’esterno offensivo classe 1994 è un nuovo giocatore del Catanzaro, dove arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Dopo due stagioni in rosanero, Di Francesco ha affidato ai social il suo messaggio d’addio: «Due anni vissuti fino in fondo. Tra gioie e difficoltà, ogni volta al Barbera è stato da brividi sulla pelle. Una città e la sua gente che hanno fatto subito sentire a casa me e la mia famiglia. Ai miei compagni e a chi lavora ogni giorno dentro il Palermo va il mio grazie speciale: senza di voi non sarebbe stato lo stesso. Grazie Palermo, per ogni momento».

Il Catanzaro ha ufficializzato oggi l’arrivo dell’attaccante esterno, presentandolo sui propri canali social. Di Francesco, figlio d’arte e cresciuto nelle giovanili del Pescara, dove ha anche indossato la fascia di capitano della Primavera, porta con sé un bagaglio di esperienza importante: quasi 400 presenze tra i professionisti, 47 reti e 37 assist. Ha vestito le maglie di Bologna, Sassuolo, Spal, Empoli, Lecce e Palermo, oltre a quella della Nazionale Under 21.