Il Palermo sbatte sui legni. Pohja ci prova, Frosinone si salva

Sotto gli occhi del presidente Mattarella il bis non arriva. Ed è un peccato perché il Palermo poteva mettersi davanti a tutti per una notte. Finisce un pareggio e anche con qualche rimpianto, perché nella ripresa i rosanero hanno giocato di più e meglio del Frosinone ma non hanno trovato nella fortuna l’alleata che serviva per portare a casa un’altra vittoria dopo quella dell’esordio con la Reggiana.

A dire no a Pohjanpalo prima è stato il palo, poi la traversa e questo già spiega che tipo di partita ha fatto il Palermo nella ripresa. Nei primi 45’, invece, meglio il Frosinone che s’è presentato con una squadra aggressiva, battagliera e anche coraggiosa. Alvini in pratica se l’è giocata sull’uno contro uno, un po’ come Pagliuca un anno fa con la Juve Stabia, mandando i suoi a duellare in ogni zona del campo. Marchizza il manifesto dell’atteggiamento del Frosinone, con una marcatura asfissiante su Brunori che infatti è evaporato subito.