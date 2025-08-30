Palermo-Frosinone, le formazioni ufficiali: c'è Diakitè in difesa

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Frosinone, valevole per la 2ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 21.00.
Palermo (3-4-2-1): 66 Joronen; 23 Diakité, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 9 Brunori (C), 11 Gyasi, 20 Pohjanpalo. A disposizione: 63 Balaguss, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 6 Gomes, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
Frosinone (4-2-3-1): 22 Palmisani; 20 A. Oyono, 79 Bracaglia, 6 J. Gelli, 5 Marchizza (C); 14 Calò, 8 Koutsoupias; 7 Ghedjemis, , 99 Barcella, 17 Kvernadze,; 9 Raimondo,. A disposizione: 12 Lolic, 58 Minicangeli, 10 F. Gelli, 16 Cichella, 18 Grosso, 21 J. Oyono, 24 Ndow, 28 Zilli, 32 Masciangelo, 77 Dixon, 90 Vergani. Allenatore: Alvini.
Arbitro: Di Bello.
