Le probabili formazioni di Palermo-Frosinone: Joronen e Peda le novità

Un cambio forzato, un altro per scelta tecnica e un ballottaggio. Sono davvero poche le novità di formazione nel Palermo che, alle 21, affronterà, al Barbera, il Frosinone. Tra i pali ci sarà Joronen al posto dell'infortunato Bardi, in difesa Peda dovrebbe prendere il posto di Diakitè e sulla trequarti Gyasi parte favorito su Palumbo. Il tecnico Inzaghi ha detto, alla vigilia del match, che ha l'mbarazzo della scelta ma dovrebbe affidarsi per nove/undicesimi alla squadra che ha vinto all'esordio con la Reggiana. Nel Frosinone partirà dalla panchina l'ex Masciangelo che nella scorsa stagione segnò ai rosa.

Le probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1): 66 Joronen; 29 Peda, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 11 Gyasi, 9 Brunori; 20 Pohjanpalo. A disposizione: 77 Di Bartolo, 23 Diakitè, 72 Veroli, 15 Averna, 18 Nicolosi, 6 Gomes, 14 Vasic, 28 Blin, 5 Palumbo, 21 Le Douaron, 31 Corona. Allenatore: F. Inzaghi.

Frosinone (4-2-3-1): 22 Palmisani; 20 A. Oyono, 79 Bracaglia, 6 J. Gelli, 5 Marchizza; 14 Calò, 8 Koutsoupias; 7 Ghedjemis, 99 Barcella, 17 Kvernadze; 9 Raimondo. A disposizione: 12 Lolic, 58 Minicangeli, 21 J. Oyono, 32 Masciangelo, 16 Cichella, 10 F. Gelli, 18 Grosso, 24 Ndow, 28 Zilli, 63 Vergani, 77 Dixon. Allenatore: Alvini.