Palermo-Frosinone, il presidente Mattarella in tribuna al Barbera

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Barbera
C’è anche un ospite d’eccezione stasera in occasione dell’incontro di Serie B tra Palermo e Frosinone: nella tribuna Autorità dello stadio Renzo Barbera è presente in veste privata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da sempre tifoso rosanero. Una partecipazione d’eccezione visto che siamo abituati a vedere il capo dello Stato in genere sulle tribune di eventi sportivi della Nazionale o per le finali di Coppa Italia all’Olimpico di Roma. Già due anni fa, l’8 aprile del 2023, Mattarella aveva accettato l’invito del Club e aveva visitato il Barbera e il Palermo Museum, accolto dai dirigenti della società.

«Una bellissima sorpresa per Palermo e i palermitani. Questa sera, allo stadio Barbera, abbiamo avuto l’onore e il piacere di ospitare in tribuna il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della partita tra i rosanero e il Frosinone. Un momento storico. Grazie presidente per aver dimostrato ancora una volta attaccamento e affetto per la nostra città». Così, in una nota, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

