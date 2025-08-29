Palermo, la maledizione portieri colpisce ancora: Bardi fuori due mesi

Il Palermo dovrà fare a meno di Francesco Bardi per circa due mesi. Il numero uno rosanero si è infortunato durante l'allenamento, riportando una stiratura alla pianta del piede. Un incidente che non fa altro che complicare la situazione del reparto portieri dei rosanero, che sta attraversando un periodo tutt’altro che fortunato.

Bardi dunque non sarà disponibile per le prossime gare e già dalla sfida contro il Frosinone sarà il nuovo arrivato Jesse Joronen a difendere la porta del Palermo. Il finlandese, però, è ancora in fase di adattamento e deve ritrovare la forma migliore per poter dare il suo contributo.