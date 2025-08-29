Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Palermo, la maledizione portieri colpisce ancora: Bardi fuori due mesi

Palermo, la maledizione portieri colpisce ancora: Bardi fuori due mesi

di

Cremona 16/08/2024: Francesco Bardi of Palermo FC durante la partita di Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026 Cremonese vs Palermo allo Stadio Giovanni Zini di Cremona(Foto Tullio Puglia)

Il Palermo dovrà fare a meno di Francesco Bardi per circa due mesi. Il numero uno rosanero si è infortunato durante l'allenamento, riportando una stiratura alla pianta del piede. Un incidente che non fa altro che complicare la situazione del reparto portieri dei rosanero, che sta attraversando un periodo tutt’altro che fortunato.

Bardi dunque non sarà disponibile per le prossime gare e già dalla sfida contro il Frosinone sarà il nuovo arrivato Jesse Joronen a difendere la porta del Palermo. Il finlandese, però, è ancora in fase di adattamento e deve ritrovare la forma migliore per poter dare il suo contributo.

 

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province