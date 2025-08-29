Palermo-Frosinone, Inzaghi: «Ho l'imbarazzo della scelta su chi mandare in campo»

Il Palermo di Inzaghi a caccia del bis. Dopo il successo all’esordio casalingo contro la Reggiana, domani sera secondo impegno consecutivo nel campionato di serie B di calcio. E contro il Frosinone il tecnico rosanero Pippo Inzaghi cerca conferme e continuità. «Abbiamo grande rispetto dei nostri avversari - afferma - il loro tecnico, Alvini, è uno dei migliori. Possono essere la sorpresa del campionato. Noi, però, pensiamo a noi stessi. Abbiamo preparato la partita con le nostre caratteristiche.

Il nostro pubblico ci ha dimostrato cosa vuol dire vincere a Palermo. I miei giocatori mi hanno dimostrato quello che avevo visto nei loro occhi in ritiro, dovranno farlo per altre trentasette partite. Penso che anche domani dipenderà da noi. Gli altri sono bravi ma noi siamo forti: tutto questo ci deve dare forza e animo».

Una certezza di formazione sembra il debutto forzato del portiere finlandese Joronen, perché Bardi ha accusato un problema al piede. «Bardi - dice Inzaghi - verrà valutato nei prossimi giorni. Gli infortuni fanno parte del gioco: pensiamo solo alla partita. Non voglio passi indietro. Recuperiamo Gomes che ha perso due settimane: per me è un titolare. Ho sempre dubbi di formazione. Ho l’imbarazzo della scelta: deciderò domattina chi parte titolare. È normale che in casa è nelle nostre corde fare le gare. Il Frosinone sarà meno attendista e ci verrà ad aggredire. Sappiamo quello che dobbiamo fare».