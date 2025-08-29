Palermo, Brunori stavolta vuole sbloccarsi subito

Presenza, costanza e disponibilità. La stagione di Matteo Brunori è iniziata con il piglio giusto e con tanta voglia di rivalsa. Un inizio totalmente differente da quello della scorsa annata, quando il capitano dei rosanero ha dovuto gestire problematiche extra-campo. Ma quest’anno la musica è cambiata e il capitano del Palermo è tornato al centro del progetto rosanero come nell’ultima parte della scorsa stagione, con il solo obiettivo di trascinare i propri compagni verso una meta ambiziosa. Contro la Reggiana, Brunori sin dalle prime battute di gioco ha messo in difficoltà la retroguardia granata, pressando senza sosta i primi portatori di palla avversari e tentando triangolazioni con Pohjanpalo. È stato proprio di Brunori il primo tentativo a rete, dopo appena 38 secondi, con la conclusione terminata larga sul fondo. Un preludio a quello che poi è arrivato pochi minuti dopo, all’8’, quando il numero 9 del Palermo aveva trasformato in oro e in gol un assist al bacio di Pierozzi partito, però, in lievissimo fuorigioco.