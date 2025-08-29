Magnani saluta i tifosi: «Vi auguro di realizzare il sogno»

«Amici, circa un mese fa è stato diagnosticato un grave problema di salute ad un mio familiare. Ci aspettano mesi difficili, che affronteremo insieme, con fiducia, forza e coraggio. A Palermo, il mio affetto e la mia gratitudine a Giovanni Gardini, Carlo Osti, il mister Inzaghi e tutto il suo staff. A tutto il City Football Group. A tutti coloro che fanno parte di questo splendido e immenso gruppo. A tutti i compagni di squadra, uomini, amici, siete la mia famiglia. Grazie, per l’umanità e l’empatia con cui avete affrontato insieme a me queste terribili settimane. Mi auguro di potermi sdebitare, con ognuno di voi, con l’unico mezzo a mia disposizione, il terreno di gioco». Così su Instagram, Giangiacomo Magnani, neodifensore della Reggiana.

Il centrale ex Verona ha lasciato il Palermo per motivi personali: «A tutti i tifosi del Palermo, grazie per le centinaia di messaggi di vicinanza e affetto, la vostra energia e il vostro calore sono stati e saranno fondamentali per me e per la mia famiglia - prosegue Magnani -. Grazie per la stima e per l’affetto che avete mostrato, vi siamo e vi saremo eternamente grati. Grazie per lo spettacolo del 23 agosto, ero lì per abbracciare i miei compagni, sono uscito con la meraviglia del Barbera nel cuore».