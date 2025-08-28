Il Palermo alza il muro, la difesa è già una garanzia

Si dice che la migliore difesa è l’attacco, ma se il reparto arretrato riesce a essere efficace a prescindere da quella che è la tattica di gioco scelta, allora il gioco è fatto. È chiaro, ancora è presto e fare analisi e produrre numeri in questo momento non è esaustivo visto che siamo ad inizio stagione. Tuttavia, se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo che il Palermo di Inzaghi può assolutamente definirsi una squadra compatta e quadrata, difensivamente parlando, e che concede molto poco all’avversario.

Sono due, al momento, le partite ufficiali che Bani e compagni hanno giocato in questa stagione e contro avversarie che comunque non sono di certo le ultime arrivate. La Reggiana, nonostante il gap con i rosanero in termini di qualità e ambizioni, è una formazione capace di produrre gioco offensivo che, tuttavia, contro il Palermo non è riuscito a mostrare. La squadra di Dionigi, infatti, non ha mai davvero creato pericoli alla retroguardia rosanero, bucata solamente da un tiro da fuori area di Tavsan deviato fortuitamente da Bani alle spalle dell’incolpevole Bardi, che stava pur tentando la parata miracolosa. Questo grazie a un atteggiamento da parte del Palermo molto aggressivo da un punto di vista del pressing sull’avversario, dato dal fatto che i rosanero hanno tirato una linea difensiva molto alta (a quasi 29 metri) segno di una squadra che come atteggiamento aveva idea di andare a prendere alto l’avversario e mantenersi molto corta (tutti i 10 giocatori di movimento del Palermo in media sono rimasti raccolti in 31 metri).