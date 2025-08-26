Palermo, il gol di Pohja vale un po’ di più

Sempre e comunque Joel Pohjanpalo. Ancora una volta, l’attaccante del Palermo è riuscito a mettere la firma sulla partita del rosanero indirizzando un match che si era messo in salita, non tanto perché la Reggiana creava pericoli alla retroguardia rosanero, ma perché gli avanti del Palermo non riuscivano a penetrare la resistenza degli ospiti che fino al 38’ avevano alzato un muro dinanzi alla porta difesa dal giovane Motta. A dire il vero, il finlandese era anche riuscito a mettersi in mostra dopo soli otto minuti con la triangolazione chiesta e chiusa da Pierozzi che aveva portato al vantaggio di Brunori, poi annullato per un fuorigioco millimetrico.

Da quel momento in poi, come al solito, la partita di Pohjanpalo sembrava stesse vivendo un periodo di stasi, per fortuna apparente. Ben marcato dai difensori avversari, il finlandese, sornione, cercava solamente l’occasione giusta per poter colpire e ferire. Detto, fatto. È bastato un cross perfetto, una palla in area, e il vichingo rosanero ha punito il giovane Motta con un colpo di testa imperioso e imparabile. La prima rete del Palermo ha la firma del finlandese, al decimo gol in rosanero su 17 partite giocate. Una media di 0,58 gol a partita che, contando i minuti racimolati dall’ex Venezia, si trasforma in una rete ogni 145 minuti giocati.