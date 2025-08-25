Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Palermo, presentato Veroli: «Un tecnico come Inzaghi insegna tanto»

Palermo, presentato Veroli: «Un tecnico come Inzaghi insegna tanto»

di

AS Roma's Zeki Celik (L) vies for the ball with UC Sampdoria's Davide Veroli during the Italian Cup round of 16 soccer match between AS Roma and UC Sampdoria at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 18 December 2024. ANSA/ETTORE FERRARI

«Palermo è una piazza che parla da sola. Altre squadre si erano interessate a me, ma non ho avuto dubbi. I tifosi sono calorosi e l’avevo capito anche dai tanti messaggi ricevuti via social. Ho trovato un clima sensazionale, mi sono trovato subito bene coi compagni. Cercherò di prendere spunto da calciatori affermati e con i loro suggerimenti potrò migliorare. E poi la presenza di Inzaghi in panchina è stato un motivo in più per accettare l’offerta del Palermo. Tecnici come lui possono insegnare tanto tatticamente e sulla base della grande esperienza».

Davide Veroli, nuovo difensore rosanero, si presenta carico di ottimismo e di belle sensazioni. Ventidue anni, nato ad Ancona, ha in curriculum esperienze importanti in squadre come Sampdoria, Cagliari e Pescara. Lo scorso campionato, giocato nella Samp, è stato molto complesso, con una salvezza raggiunta in extremis. Le prospettive in Sicilia dovrebbero essere ben altre.

«Quella passata - sottolinea - non è stata un’annata facile. Cercherò subito di mettermi a disposizione e di apprendere subito i concetti dell’allenatore. Brunori e Pohjanpalo? Sono attaccanti
di categoria superiore».

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province