Pierozzi trascina il Palermo: «Gol e assist, non potevo iniziare meglio»

Un gol, e due assist (uno di questi, il primo poi annullato) per il classe 2001, Niccolò Pierozzi, che alla prima non poteva chiedere di meglio.

«Gol e assist - dice nel post gara - che non ho mai fatto a Palermo e sono davvero contento di essere partito così. Conosco le richieste dell’allenatore e quindi non posso che essere felice della vittoria sia per la squadra che per i tifosi».

Il numero 27, infatti, ha dimostrato di essere in un grande stato di forma mentale e fisica: «Fare gol al Barbera è stato bellissimo, mi mancava. Abbiamo archiviato la stagione dell’anno scorso, non è andata bene. Abbiamo lavorato tanto con questo mister e il lavoro fa parte della settimana e poi ti fa rendere in campo. Siamo forti e fiduciosi, abbiamo qualità e una città che ci sostiene».

Che poi è la stessa qualità che ha dimostrato sul campo, con due assist (il primo annullato) e il gol su tacco di Segre. «Sul gol annullato - continua - me lo sentivo di essere appena appena avanti, ma speravo che quei pochi centimetri fossero buoni. Sul gol, invece, sono stato l’unico a vedere che ero solo, solissimo». E la vittoria l’ha dedicata al suo amico Magnani: «Con lui ho un rapporto molto bello, ma vederlo oggi ci ha dato una forza incredibile. Gli voglio un bene dell’anima».